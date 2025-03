Jyrki Aho piti tunteikkaan puheenvuoron Kiekko-Espoosta – "Tuntuu aika tyhjältä"

Kiekko-Espoo viritteli jo kovaa temppua SM-liigan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, kun se laittoi hallitsevan mestarin Tapparan ahtaalle. Maanantain viides ja ratkaiseva ottelu kääntyi dramaattisella tavalla kirvesrinnoille. Sen jälkeen Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho piti tunteikkaan puheenvuoron.

Kiekko-Espoo johti joukkueiden välistä sarjaa jo voitoin 2–1. Tappara tuli rinnalle lauantaina ja ratkaisu siirtyi Espooseen.

Kiekko-Espoo johti maanantain mittelöä kolmannessa erässä 3–1.

– Tulimme vahvasti peliin mukaan ja meillä oli rohkeutta pelata kiekon kanssa. Kuten sarjan aikana on nähty, Tapparalla on taitoa ja nopeutta. Yritimme kitkeä heidän vahvuuksiaan pois niin hyvin kuin mahdollista. Tuosta täytyy olla ylpeä ja siitä, miten joukkue on pitänyt meidän pelisuunnitelmastamme kiinni ja miten he ovat paiskineet hommia kovalla sydämellä koko kauden ajan. Saimme toisessa erässä etumatkaa ylivoimamaalin myötä. Se oli iso juttu, koska Tapparaa vastaan on vaikea luoda paikkoja viidellä viittä vastaan pelatessa. Kolmas erä oli vähän niin kuin meidän tarinamme tältä kaudella. Menetimme johtoasemiamme jo useaan otteeseen runkosarjan aikana. Pitkässä juoksussa noista pitäisi oppia, että miten noita tilanteita pitäisi käsitellä. Olemme tietenkin puhuneet noista jutuista. Tappara on laadukas joukkue. He vetivät kapeammalla nipulla ja he rakensivat yhä vahvempia ketjuja jalkeille. Luotin edelleen siihen, että selviämme lopun neljällä kuutta vastaan -tilanteesta. He saivat kuitenkin ripariosuman, Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho perkasi.

Tappara nousi kolmannessa erässä kahden maalin takaa rinnalle.

Kun jatkoerä käynnistyi, Kiekko-Espoo hallitsi kenttätapahtumia.

– Tykkäsin kovasti siitä, miten hyppäsimme jatkoerässä mukaan peliin. Siellä oli Joachim Rohdinia ja kumppaneita, jotka janosivat tiukasti voittoa. He olivat hyvällä energialla mukana. Valitettavasti tämä kausi päättyi tuolla tavalla, Aho totesi.

Aho viittasi siihen, miten Kiekko-Espoon ylivoiman päättymisen jälkeen Tapparan kapteeni Otto Rauhala latasi 4–3-voittomaalin. Näin ollen hallitseva mestari jatkaa puolivälieriin ja Kiekko-Espoon kausi päättyi maanantaihin.

Espoolaisjoukkueen päävalmentaja Aho perkasi mennyttä tunteikkaana.

– Jos puhutaan koko kaudesta, niin olen hyvin kiitollinen siitä, että saan olla osa tätä seuraa ja että saan tehdä töitä noiden jätkien kanssa. Joukkue saatiin myöhäisessä vaiheessa kasaan ja siitä näkyi silti vahvaa välittämistä. Miten ulkomaalaispelaajat ovat olleet mukana tässä ja niin edelleen. Oli hienoa nähdä esimerkiksi Ville Lajusen paluu Espooseen. Tuolla on paljon sellaisia juttuja, mistä voi olla kiitollinen.

– Tuntuu aika tyhjältä nyt. Niin se vain menee. Pitää sanoa se, että Tappara on hyvä joukkue ja hyvin valmennettu nippu. Kunnioitan heitä suuresti, Aho jakoi tunnustusta vieressä seisonneen Tappara-päävalmentaja Rikard Grönborgin suuntaan.

– Teimme hyvää työtä, Aho päätti herkistyneenä.

Video Kiekko-Espoon ja Tapparan maanantaisen ottelun lehdistötilaisuudesta näkyy jutun yläreunasta.

Tappara kohtaa puolivälierissä Ilveksen. Sarja lähtee käyntiin keskiviikkona Tampereella.