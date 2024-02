Rikard Grönborg paljastaa: Jussi Tapolan perintö piinaa yhä Tapparaa: "Sillä on ollut seurauksensa"

Kahden viime kauden Suomen mestari Tappara on ollut tällä kaudella uuden edessä, kun Rikard Grönborg otti joukkueessa vetovastuun päävalmentajana. Tappara on viime viikkoina ollut yllättävissä ongelmissa pelinsä kanssa. Grönborg kertoo, miten umpisolmua on pyritty avaamaan.