Ilveksellä iso ryhtiliikkeen paikka pudotuspeleissä: "Hurlumhei-pelillä ei pärjää"

Jouko Myrrä on tunnettu siitä, että hän pyöräilee kotoaan harjoituksiin. Tänäkin talvena vain pari liukkaampaa viikkoa meni autoillessa.

– Kun pyöräilee lumisella kelillä hallille, saa hyvät kiksit ja on valmiiksi hereillä valmentajanhommiin, Myrrä heittää MTV Urheilun haastattelussa.

– Tuntuu, että kaikki ovat nähneet tämän kevään ainutlaatuisuuden. Tekemisessä on sopivaa pilkettä.

Sport-pettymys käsiteltiin nopeasti

Viime kaudella Ilveksen pudotuspelitaival loppui puolivälierissä tylysti mestari-Lukolle suoraan kolmessa pelissä. Myrrä uskoo menneiden vuosien antaneen lisäoppia, mutta nyt on rakenteilla uusi tarina.

Matti Raivio/All Over Press

Matti Raivio/All Over Press

Iso huoneentaulu seinällä

Myrrän mukaan puolustuksen ja hyökkäyksen välinen tasapaino on ollut jo pidempään iso huoneentaulu.

Myrrä tiedostaa Kärppien tyylimuutoksen Lauri Marjamäen tulon jälkeen. Videoita on katsottu Ilveksen leirissä ahkerasti.

– Meillä on sellainen sopiva kunnioitus Kärppiä kohtaan.

– He ovat tulleet upeasti koppiin. Anttilan ja Haapalan karismassa on jotain valoa, joihin muidenkin on helppo yhtyä.