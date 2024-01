Tappara rämpii poikkeuksellisen syvällä – mestaripuolustaja paljastaa, millä keinoilla umpisolmua avataan

Alkukaudesta pirteästi pelannut ja kovaa tulosta tehnyt Tappara on vajonnut alhoon, jollaista ei ole nähty vuosiin. Joukkue on joulun jälkeen pelannut 11 ottelua, joista se on hävinnyt peräti yhdeksän. Perjantaina tullut tappio oli kolmas peräkkäinen. Edellisen kerran Tappara on pelannut tuloksellisesti yhtä surkeasti kaudella 2014–2015, kun joukkue onnistui marras–joulukuussa voittamaan 11 ottelusta vain yhden.