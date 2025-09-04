Urheilu
Rikard Grönborg kuumien huhujen kohteena: "Mikään ei kestä ikuisesti"

Rikard Grönborg kiistää neuvottelut Luulajan kanssa.Lehtikuva
Julkaistu 04.09.2025 09:17
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

Toimittajan kuva
Jere Hultin

Kolmatta kauttaan SM-liigassa Tapparan päävalmentaja aloittava Rikard Grönborg ei vahvista keskusteluita ruotsalaisen Luulajan kanssa.

Grönborgin nimi nousi esiin elokuussa ruotsalaisen Hockeynews-sivuston uutisessa, jossa kerrottiin Luulajan tavoittelevan Tre Kronorin entistä päävalmentajaa tosissaan.

Luulajassa käynnistyy viimeinen kausi Thomas Berglundin komennossa. Samaan aikaan Grönborgilla on alkamassa viimeinen sopimuskausi Suomessa.

– Minä en kommentoi huhuja, koska en tiedä, mistä ne tulevat, Grönborg hymyilee MTV Urheilun kysymykselle.

– Ainoa organisaatio, jonka kanssa keskustelen, on Tappara, hän lisää.

Lue myös: Raimo Helmisen SaiPa oli SM-liigan ylivertainen sensaatiotarina – nyt eteen tulee "raju juttu"

Grönborg kertoo katsovansa asiat loppuun Tapparan kanssa ennen kuin vilkuilee muualle.

– Mikä etuoikeus se onkaan olla osa tätä organisaatiota, hän kehuu.

– Mikään ei myöskään kestä ikuisesti. Katsotaan, mitä tapahtuu. Olen todella tyytyväinen siihen, että saan olla täällä, joten minulla ei ole kiire muualle.

Grönborg nostaa esiin myös Tapparassa tehdyt henkilövaihdokset. Lasse Aho korvasi pitkän työn seurassa tehneen Mikko Leinosen hallituksen puheenjohtajana. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Ari Penttilä ja urheilujohtajaksi Janne Vuorinen.

– Kyse on suuremmista asioista kuin vain minusta. Katsotaan, menevätkö visiomme käsi kädessä muutosten kanssa, joita he tekivät, Grönborg sanoo.

Lue myös: Tapparassa juhlinut suomalaistähti hankalassa tilanteessa: "Jotkut päivät ovat vaikeampia kuin toiset"

