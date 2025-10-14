Ruotsalaisvalmentaja Rikard Grönborg ei jatka Tapparassa kuluvan kauden jälkeen. Seura vahvistaa asian verkkosivuillaan.

Tapparan ja Grönborgin kolmivuotinen sopimus loppuu ensi keväänä. Eilen ruotsalaismediassa kerrottiin Grönborgin siirtyvän ensi kaudeksi Tre Kronorin peräsimeen.

Nyt Tappara vahvistaa omalta osaltaan, ettei jatkosopimusta osapuolten välillä tehdä.

– Olen valtavan kiitollinen jokaiselle Tappara-organisaation jäsenelle ja kaikille upeille Tappara-faneille. Otitte minut ja perheeni vastaan avoimin sylin ja saitte meidät tuntemaan itsemme osaksi teitä. Se ystävällisyys ja tuki merkitsevät meille enemmän kuin voin sanoin kuvailla. Mutta emme ole vielä valmiita. Meillä on vielä paljon saavutettavaa, ja olen innoissani siitä, mitä edessä on, kun jatkamme eteenpäin – yhdessä, Grönborg sanoo seuran tiedotteessa.

Grönborg johdatti Tapparan Suomen mestariksi heti ensimmäisellä sesongillaan. Viime vuonna puhti loppui puolivälierissä. Juuri nyt joukkue on SM-liigan sarjataulukossa viidentenä.

Ilta-Sanomat kertoi eilen, että Tappara on palkannut valmentajalegenda Kari Jalosen tulevaksi pääkäskijäkseen. Jalonen, 65, työskentelee tällä hetkellä Saksan DEL-liigassa Kölnissä. Tapparan GM Janne Vuorinen sanoo, että tuleva valmennusryhmä tiedotetaan kauden jälkeen.