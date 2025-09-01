Tapparassa juhlinut suomalaistähti hankalassa tilanteessa: "Jotkut päivät ovat vaikeampia kuin toiset"

Hallitsevan Ruotsin mestarin Luulajan riveihin siirtynyt puolustaja Otto Leskinen on pitkään sivussa joukkueensa kokoonpanosta.

Kaksi edellistä kautta Tapparassa kiekkoillut Leskinen otti urallaan uuden suunnan, kun hän solmi kaksivuotisen sopimuksen ruotsalaisen Luulajan kanssa. Tapparan johtavia puolustajia ollut Leskinen voitti viime kaudella joukkueen puolustajien pistepörssin, mutta kevät jäi kesken pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella toisessa Kiekko-Espoota vastaan pelatussa ottelussa.

Leskisen aika Luulajassa on ohdakkeisesti. Polvileikkauksessa käynyt puolustaja ei ole vielä päässyt jäälle muun joukkueen kanssa. Leskisen tilanne oli tiedossa jo sopimusta tehtäessä.

– Olen ollut paljon kuntopyörällä, Leskinen sanoo Piteå-Tidningiä siteeraavan Hockeynews-sivuston mukaan.

– Se ei ole hauskinta, mitä tiedän.

Ruotsin pääsarja SHL käynnistyy vajaan kahden viikon kuluttua, mutta Leskinen ei ole mukana. Paluu on Hockeynewsin mukaan kuukausien päässä. Leskinen myöntää, että aika on ollut paikoin vaikeaa.

– Jotkut päivät ovat vaikeampia kuin toiset, mutta tällaista se nyt on, Leskinen sanoo.

– Yritän pysyä positiivisena mielenterveyteni vuoksi.

Leskinen antaa kuitenkin kiitosta Luulajan fysiikkavalmentajalle, joka hänen mukaansa tekee harjoituksista mahdollisimman mielenkiintoisa. Leskinen toivoo pääsevänsä pian mukaan jääharjoituksiin.