– Totta kai se oli yllätys. En ollut osannut siihen kyllä varautua, Pajuluoma kommentoi.
Shedden oli ottanut asian esiin tiistaina. Pajuluoman mukaan keskustelu oli avoin, ja sen perusteella ratkaisu oli hyvä molempien osapuolten kannalta.
– Eilen illalla teimme asiasta päätöksen.
– Keskustelimme hyvässä ja rehellisessä ilmapiirissä.
Pelaajat saivat tiedon muutoksesta pukukopissa keskiviikkoaamuna.
– Se selviää tässä sitten myöhemmin, että miten kukin asian kokee ja käsittelee. Ei se missään nimessä ole hyvä asia, että tulee kolmas päävalmentaja, kun runkosarjaa on vielä yli puolet jäljellä.
"Urheilullisesti jäi huono maku"
Sport oli Hahlin potkujen aikaan 13. sijalla. Sheddenin alaisuudessa joukkueen pistekeskiarvo laski ja se on pudonnut kolme sijaa sarjajumboksi.
– Urheilullisesti jäi huono maku tietenkin. Emme saaneet hommaa raiteilleen, tai voittoja. Varmasti siellä oli hyviäkin pelejä.
Pajuluoma arvostaa Sheddenin kokeneeksi ammattilaiseksi.
– Hän hoitaa omalla tavallaan asioita. Minulla ei ole hänestä mitään pahaa sanottavaa ihmisenä ja valmentajana.
– Itselläni ei jäänyt sellainen kuva, että hän hyppäisi uppoavasta laivasta pois.
Pajuluoma toteaa, että Sport hakee nyt Tapion alaisuudessa onnistuneita suorituksia harjoitus ja peli kerrallaan. Sportin ero pudotuspeliviivaan on jo 11 pistettä.
– Edelleenkään emme ole haudanneet sitä tavoitettamme pudotuspeleistä. Onko se sitten realistista? Vielä se varmasti on, mutta kelkan pitää kääntyä tosi nopeasti.
– Oma usko on se, että lyödään all in ja katsotaan sitten, mihin se riittää.
Pajuluoman mukaan on mahdollista, että Sportin penkin taakse saattaa tulla vielä uutta verta loppukauden aikana, sillä valmennusporras on nyt yhtä tekijää vajaampi.
– Olemme sopineet valmennuksen kanssa, että selvitämme resurssitarvetta.
– Mutta tällä hetkellä menemme näillä, Pajuluoma summaa.