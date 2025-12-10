Kanadalaishyökkääjä Danick Martel ja Porin Ässät lähtevät eri teille.
Osapuolet ovat purkaneet kuluvaa kautta koskevan sopimuksensa yhteisymmärryksessä.
Martel ehti pelata Ässissä 23 ottelua pistein 7+6=13. Lähdön syynä on sopimaton roolitus.
– Danick ajautui rooliin, joka ei tyydyttänyt kumpaakaan osapuolta, joten päädyimme sopimaan pelaajasopimuksen päättämisestä. Kiitämme häntä panoksesta seuran hyväksi ja toivotamme hyvää menestystä tulevaisuuteen, Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi tiedotteessa.
Martel, 30, on pelannut SM-liigaa aiemmin HPK:ssa kaudella 2023–2024. Hyökkääjällä on vyöllään myös 13 NHL-ottelua kausilta 2017–2019.