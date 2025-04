Tämä on Rikard Grönborgin tilanne – nyt puhuu Tappara-pomo

Ensimmäistä kertaa 13 vuoteen jääkiekon SM-liigan mitalipeleistä ulos jäänyt Tappara tekee parhaillaan linjanvetoja tulevaan. Toimitusjohtaja Mika Aron mukaan seurassa ei ole tarvetta suurille muutoksille.

Tappara tiedotti keväällä 2023 poikkeuksellisesti vaihdoksesta, kun Ruotsin maajoukkueessa ja Sveitsin liigassa meritoitunut Rikard Grönborg tuli sisään uutena päävalmentajana.

Linjanmuutos oli melkoinen vuosikymmenen jatkuneen Jukka Rautakorven ja Jussi Tapolan menestykkään ajanjakson jälkeen. Heti ensimmäinen kausi Suomessa tuotti Grönborgille Suomen mestaruuden, mutta hänen toisena vuotenaan Tappara ajautui pitkään tappiokierteeseen, josta se ei toipunut kunnolla pudotuspeleihin mennessä.

Nimivahvan Tapparan peli oli sekaisin eikä muuksi muuttunut. Tämä käynnisti spekulaatiot Grönborgin asemasta päävalmentajana. Toimitusjohtaja Mika Aro kuitenkin vakuuttaa, että ruotsalainen valmentaa Tapparassa myös ensi kaudella.

– Meillä on luottamus organisaatioomme, että löydämme taas uusia ja parempia eväitä tulevaisuuteen. Luottamus koskee myös päävalmentajaa. Ei lähdetä spekuloimaan. Kyllä me uskomme, että olemme taas paljon vahvempia, kun seuraava kausi käynnistyy. Sitten pelit näyttävät, miten mennään, Aro vastaa.

Urheilujohtajan sopimus päättyy

Tappara hioo pitkän aikavälin strategialinjauksiaan tarkemmin kesällä, mutta mitään suuria linjanmuutoksia ei ole Aron mukaan luvassa. Urheilujohtoon on kuitenkin jo nyt tullut muutoksia.

MTV Urheilun tiedot kertoivat kauden edetessä, että urheilujohtaja Antti Tuomenoksa oli syrjäytetty tosiasiallisesti pelaajahankintavastuusta jo viime syksynä. Tämän kauden päätteeksi hän jää kokonaan pois toiminnasta.

– Tuomenoksalla oli määräaikainen sopimus ja se päättyy nyt tämän kuun loppuun. Kimmo Vähä-Ruoholalla on tällä hetkellä (kehitysjohtajana) kokonaisvastuu urheilusta, ja urheilupäällikkönä Janne Lahti keskittyy pelaajahankintaan Kimmon kanssa, Aro taustoittaa.

Tapparan sisäisestä myllerryksestä on riittänyt kauden mittaan kirjoittelua mediassa. Toimitusjohtajan näkemyksen mukaan todellisuus toimistolla on kuitenkin erilainen.

– Totta kai Tapparasta on paljon kirjoitettu ja se on hyvä, että meidän toimintamme kiinnostaa. Sanotaan näin, että itselläni on kova usko siihen, että tehdään oikeita asioita ja oikeisiin päämääriin, Aro kommentoi.

Iltalehti uutisoi maaliskuussa, että Tappara on napannut tiimiinsä nykyisin Ässien urheilujohtajana toimivan Janne Vuorisen. Aro ei tätä vielä lähde vahvistamaan.

– Emme tietysti kommentoi huhuja puoleen eikä toiseen. Se on näissä ollut ainoa toimiva linja. Kommentoidaan päätöksiä, kun ne on tehty.