Pörssisähköpakko auttaisi energiamurroksessa, mutta asiantuntijat haluavat jättää vallan kuluttajille

– Sähkön säästämisen ja kulutuksen ajoituksen näkökulmasta olisi ilman muuta parempi, että vielä useammat olisivat pörssisähkösopimusten piirissä. Toinen näkökulma on, että ihmisillä on oltava vapaus valita, minkälaisen sähkösopimuksen he haluavat ottaa, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen.