Huolestuttaako sähkön hinta? Energiateollisuus antaa talvesta huojentavan arvion, johon sisältyy kuitenkin hintapiikkejä

– Ensi talvi näyttää ihan hyvältä. Meillä on eri tilanne kuin viime talvena, jolloin tunnelma oli jopa pelottava sen suhteen, että miten sähkö riittää ja hinnat olivat korkealla. Nyt keskimääräinen hintataso, jolla käydään talven sähkösta kauppaa ennakkoon, on kohtuullinen ja normaali talven hintataso, Leskelä sanoo.

– Silläkin on merkitystä, että suomalaiset ovat oppineet joustamaan sähkön käytössä hinnan mukaan. Ihmiset ovat hyvin tietoisia sähkön hinnasta ja osaavat toimia sen mukaan. Se on tärkeätä, kun tulee eteen niukkoja tilanteita, joista se korkea hinta kertoo, Leskelä toteaa.

Hintapiikkejä tulossa

Riitatilanteet lisääntyivät energiakriisissä

– Viime syksyn energiakriisi ja energiapula Euroopassa aiheutti hintojen vaihtelua. Se aiheutti asioita, joista lankeaa varjo pitkälle. Riitatapauksia on vireillä. Osa niistä on pystytty ratkomaan.

– Sähköyhtiöiden maine on saanut kuitenkin kolauksen kuluttajien silmissä. Yhtiöiden on toiminnallaan korjattava tilannetta, Leskelä sanoo.

Suomen sähkömarkkinoilla on tänä vuonna tapahtunut suuri muutos, koska Suomesta on tullut hetkittäin jopa sähkön viejä. Se on historiallista.

– Suomi ollut Euroopassa suurin sähkön tuoja varmaan reilut 15 vuotta. Ja nyt tänä vuonna täällä tuotetaan se, mitä kuluu. On saatu lisää tuotantoa: ydinvoimaa, tuulivoimaa ja aurinkovoimaa. Venäjältä tuotu energia on korvattu ja myös tuontia Ruotsista on vähennetty. Samalla sähköstä on saatu ilmastoneutraalia. Olemme tästä ylpeitä.