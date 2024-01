Tämän takia pörssisähkö on perjantaina historian kalleinta: Helpotusta ensi viikolla – ehkä

Pörssisähkön hintaan vaikuttavat monet tekijät. Pääosassa on monen muun markkinan tavoin se, ylittääkö kysyntä tarjonnan. Tällä viikolla näin on käynyt Suomessa.

Erityisesti tuulivoiman tuotanto vaihtelee voimakkaasti tuuliolosuhteiden mukaan, mikä puolestaan heiluttaa osaltaan pörssisähkön hintaa. Tuulet heikkenevät perjantaina monin paikoin Suomessa, joten kokonaistuotanto heikkenee ja kalliimmilla tuotantomuodoilla on suurempi painoarvo sähkön pörssihinnassa.

Koko viikon jatkuneet kovat pakkaset lisäävät sähkölämmityksen tarvetta merkittävästi, kun talojen rakenteet kylmenevät. Perjantaina Suomessa on yhä kylmä, kun pakkanen on monin paikoin yli 20 astetta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lisäksi on mahdollista, ettei kotimaan sähköntuotanto toimi ihan täydellä teholla. Ainakin torstaina muutamat lämpövoimalaitokset olivat korjauksessa erilaisten vikojen takia.

– Lämpövoiman puolella on monia polttovoimalaitoksia erilaisissa vikatilanteissa juuri tänään (torstaina). Muuten on aika hyvä tilanne, vesivoimaa, tuulivoimaa ja ydinvoimaa on riittänyt. Vikatilanteita on kuitenkin tullut moneen laitokseen yhtä aikaa ja se nostaa hintaa tänään, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä kertoo.

Viime päivinä sähköä on kulutettu Suomessa yli 14 000 megawatin edestä. Kotimaista tuotantoa on ollut noin 12 000 megawatin edestä. Sähköä on tuotu Suomeen erityisesti Ruotsista.

Ennätyslukemat pörssisähköön

Kovan pakkasjakson seurauksena pörssisähkön hinta kohoaa perjantaina korkeimmillaan jopa yli kahteen euroon, mikä on Suomessa ennätyslukema.

Korkeat pörssisähkön hinnat ohjasivat jo tänään suomalaisia rajoittamaan kulutusta ja kantaverkkoyhtiö Fingrid toivoo näin käyvän myös loppuviikon aikana.

– Jos verrataan eiliseen, jolloin oli halvempaa, niin sähkön kulutus on tänään torstaina ollut matalammalla tasolla. Mutta toki toivomme edelleen, että ne käyttäjät, joilla on mahdollisuutta ajoittaa sähkön käyttöä, ajoittaisivat käyttöä illan myöhäisille tunneille, johtaja Tuomas Rauhala Fingridistä kertoo.

Toistaiseksi sähköä on riittänyt, mutta Fingridin mukaan tilanne on kuitenkin herkkä, jos uusia vikoja tulee tuotantoon.

Myös kulutus on tällä viikolla huippuluokkaa, mahdollisesti ennätyksellistä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Todennäköisesti nyt syntyy viikkokulutuksen Suomen ennätys, Energiateollisuuden Leskelä pohtii.

Helpotusta tilanteeseen on näillä näkymin tulossa ensi viikolla, kun sään pitäisi lauhtua ja tuulivoiman tuotannon elpyä.

Jos näin käy, Suomi palannee sähkön tuotannossa ja kulutuksessa lähelle omavaraisuutta ja pörssisähkön hinta laskee huippulukemista.

Investoinneilla ehkä tasaisempia hintoja

Jos suuri osa sähkön käyttäjistä rajoittaa tai ajoittaa sähkön käyttöään, kulutushuiput tasoittuvat ja sähköä riittää varmemmin kaikille.

Sähköjärjestelmän kannalta on hyvä, että pörssisähkösopimukset ovat viime vuosina yleistyneet ja monet suomalaiset seuraavat pörssisähkön hinnan kehitystä.

Energia-alan yritykset investoivat lisäksi erilaisiin ratkaisuihin, joilla ne voivat varautua niin halpoihin kuin kalliisiin pörssisähkön hintoihin.

– Kun sähköä on runsaasti tarjolla, niin esimerkiksi kaukolämmön puolella on otettu käyttöön sähkökattiloita lämmön tuotannossa. Nämä kattilat hyödyntävät edullista sähköä ja säästävät tavanomaista kaukolämmön polttoainetta sille ajalle, kun sähkö on kallista. Eli tällaista joustoa markkinoille syntyy, Leskelä selvittää.