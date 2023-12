Sähkön kulutus ponkaisee alkuvuodesta yli tämän vuoden ennätyksen

– Alkuviikosta tuuli näyttäisi ainakin osan aikaa kompensoivan toimitussähkön tarvetta. Jos katsotaan maanantaita ja tiistaita pidemmälle, tuulisuus näyttäisi vähenevän, ja sillä on sähkön hintaa nostava vaikutus, hän sanoo STT:lle.

Hinta-arvioita tammikuun alun sähkön hinnasta Salomaa ei lähde ennustamaan. Uudenvuodenaattona eli sunnuntaina, jolloin kautta maan pakkanen on jo 10–22 asteessa, sähkön verollinen hinta on sähköpörssi Nord Poolin mukaan Suomessa korkeimmillaan viitisentoista senttiä kilowattitunnilta. Lauantaina vastaava luku on alle 10 senttiä.