Renny ja Johanna Harlin kertovat podcastissa jouluperinteistään.

Menestysohjaaja Renny Harlin ja tämän puoliso Johanna Harlin viettävät joulun kotonaan Miamissa kahden pienen lapsensa Coco ja Julesin kanssa.

Pariskunta avaa jouluperinteitään The Harlin Show -podcastissaan, joka ilmestyy Podme-palvelussa. Perheen suunnitelmiin kuuluu muun muassa joulukirkko joko aattona tai joulupäivänä.

– Eihän me käydä kirkossa oikein muuten. Joulukirkossa on jotain taikaa, Johanna kertoo.

Pari avaa podcastissa, millaisia herkkuja heiltä löytyy joulupöydästä. He aikovat valmistaa itse joulupöytään ainakin kalkkunan, perunalaatikkoa ja rosollia – ja näiden lisäksi on paljon muutakin.

– Blinejä, paahtoleipä, mätiä eli jos me löydämme jostain siian tai mateen mätiä, mutta ehkä jopa kaviaaria näin jouluna, Renny luettelee joulupöydän herkkuja.

– Meillä on kyllä ollut joka vuosi kaviaaria ja shamppista, Johanna huomauttaa väliin.

– Graavilohta ja tietysti silliä, Renny jatkaa.

Molempien perheessä on ollut tietty traditio jouluisin vuosien ajan, jollaista ei ole kaikissa perheissä.

– Lihaliemi ja lihapiirakat, Johanna sanoo.

Perheeseen ei saavu joulupukki suomalaisille tuttuun tapaan aattona, vaan vasta joulupäivänä.

– Amerikassa vietetään joulua oikeastaan 25. päivä ja lapset saa aamulla lahjat. Me olemme päättäneet mennä amerikkalaisittain, koska ollaan tykätty siitä ideasta, että joulupukki kävi yöllä ja sitten aamulla on lahjat. Sitten on koko päivä käytännössä aikaa availla niitä, Johanna kertoo.