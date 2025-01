Miska Haakana ja Alisa-rakas paljastavat podcastissa: ”Olemme suhteessa, jossa voi tavata myös muita ihmisiä”

Miska Haakana ja Alisa Aarniomäki elävät non-monogamisessa parisuhteessa.

Tubettaja ja näyttelijä Miska Haakana vieraili kumppaninsa Alisa Aarniomäen kanssa Sointu Borgin ja Janni Hussin Sana on vapaa -podcastissa.

Tuoreessa jaksossa 8 vuotta yhdessä ollut pariskunta paljastaa elävänsä non-monogamisessa suhteessa. Pariskunta kertoo aloittaneensa keskustelut suhteen avaamisesta noin kolme vuotta sitten.

– Se tuntuu oikealta, se tuntuu, että se on osa meidän elämäämme ja arkea. Se on oleellinen osa meitä ja se on hyvä tuoda ilmi, että tällaisia me olemme, Haakana kertoo.

Pariskunta kertoo käyneensä mielenkiintoisia keskusteluja aiheesta ihmisten kanssa. Aarniomäki kertoo saavansa usein ihmetteleviä kommentteja.

– Heti kelataan, että ”voisinko minä tehdä tätä, no en. Ymmärränkö tätä, en ole varma”. Se tuntuu olevan peruskaava.

Hän kertoo kokevansa, että perinteinen monogamia liittyy kulttuuriin, jossa ihmiset ovat kasvaneet, eikä niinkään siihen mikä ihminen on syntyjään.

Pariskunta kertoo pohtineensa paljon yhteiskunnan asettamia normeja ja jos niistä poiketaan, se koetaan outona tai vääränä. Kaksikolla on suhteessaan selkeät pelisäännöt.

– Enemmän murehdin sitä, että kun puhutaan avoimesta suhteesta, niin ihmisillä on tosi usein käsitys siitä, että se tarkoittaa, että ne suhteet, mitä haetaan parisuhteen ulkopuolelta, on pelkästään tosi fyysisiä ja saattaa olla jotain tunnepuolen rajoja.

– Olemme suhteessa, jossa voi tapailla myös muita ihmisiä, kaksikko toteaa yhteen ääneen.

Haakana kertoo pariskunnan olleen hyvin avoin keskusteluille suhteen alusta asti ja asioista on puhuttu hyvin suoraan.

Miska Haakana ja Alisa Aarniomäki ovat seurustelleet kahdeksan vuotta.MTV Oy / Tuomas Ollila

Sointu Borg kysyy pariskunnalta, miten voisi edetä kumppaninsa kanssa, mikäli haluaa avata suhdetta, ilman että joutuu kokemaan syyllisyyttä aiheesta.

– Jos pelkää, että toisen reaktio on negatiivinen, niin itse lähtisin sitä kautta, että se on kuitenkin tuttu ja rakas ihminen. Todennäköisesti tiedät mistä tietynlaiset tunteet voi tulla tai miten hän käyttäytyy. Lähestyä asiaa empaattisesti.

Aarniomäki kertoo, että asiasta keskustellessa kannattaa korostaa, että kaikki on hyvin ja asiassa haluaa edetä kumppaninsa kanssa. Hän sanoo esimerkin, miten asiaa ei kannata avata.

– Ei niin, että ”Moi mä haluan avata suhteen ja panna muita”, hän nauraa.

Haakana komppaa, että hänen mielestään keskustelu kannattaa avata, koska toinenkin on saattanut miettiä samoja asioita.

– Jos vietät elämää toisen ihmisen kanssa ja jaatte arjen, niin mielestäni on tärkeää pystyä puhumaan myös haastavista asioista. Mielestäni haasteet vahvistavat parisuhdetta.

–Loppujen lopuksi ainoa ihminen, jonka kanssa joudut elää, on sinä itse. Pitäisi aina tehdä omannäköinen elämä ja se on asia joka kannattaa pitää mielessä, kun miettii myös suhdemuotoja, Aarniomäki toteaa.