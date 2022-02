René Faselin pelko kävi toteen – "Sodalle ei ole sijaa urheilussa"

Ratkaisujen taustalla on Venäjän Ukrainaa vastaan jatkuvat sotatoimet.

Venäjä-myönteinen Fasel sanoi päivän olevan todella surullinen hänelle, ja hän piti hetkeä surullisena myös IIHF:n historiassa. Fasel kertoi, että urheilu on hänelle ihmisten tuomista yhteen.

– Ymmärrän, että ihmiset ovat tunteikkaita. Kaikki tämä on todella vaikeaa, tilanne Ukrainassa on todella dramaattinen. Mutta jos me tuhoamme urheilun, miten voimme tuoda ihmiset jälleen yhteen?