Jääkiekon maajoukkuelegenda päättää uransa – "Kehoni lopetti toimimisen"

Norjan 41-vuotias jääkiekkolegenda Patrick Thoresen lopettaa uransa. Thoresen teki urallaan kovaa jälkeä muun muassa maajoukkueessa ja KHL:ssä.

Thoresen tei viime kaudeksi paluun Ruotsin Djurgårdeniin kymmenen vuoden tauon jälkeen ja oli nostamassa joukkueen takaisin pääsarjaan SHL:ään. Viimeisellä kaudella runkosarjassa tuli 48 ottelussa komeat tehopisteet 14+27=41.

– Nyt on minun vuoroni kiittää. Kehoni lopetti toimimisen 25 vuoden jääkiekkoammattilaisuuden jälkeen. Se oli hyvä asia, koska se auttoi minua laittamaan luistimet naulaan ja ymmärtämään tämän päätöksen, Thoresen kirjoitti Facebookissa.

Thoresen on kautta aikojen kovimpia norjalaiskiekkoilijoita ja tehot eri sarjoissa puhuvat myös puolestaan. Maajoukkueuran huippuhetki oli vuoden 2012 MM-kisoissa, jolloin hän viimeisteli kahdeksassa ottelussa tehot 7+11=18. Tuloksena pistepörssin toinen sija ja valinta kisojen tähdistöön. Norjan turnaus päättyi puolivälieriin.

Yhteensä uraan kertyi kymmenet MM-kisat ja kolmet olympialaiset. Kotimaansa Norjan lisäksi Thoresen pelasi Sveitsissä, Venäjällä, Ruotsissa, Itävallassa ja Pohjois-Amerikassa. KHL:ssä otteluita tuli 307 ja tehoja 121+172=293.

Kaudella 2010-2011 tuli KHL:ssä pistepörssin kakkostila (29+36=65) ja sarjan mestaruus Salavat Julajev Ufan paidassa. Thoresen voitti KHL:n myös kaudella 2014-2015 Pietarin SKA:n riveissä.