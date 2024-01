Venäjä jo pian kiekkokisoihin? IIHF-pomolta melkoinen kommentti ulos

– Toivon, että koko IIHF-perhe on vuonna 2024 jälleen täysin koossa. Puhumme pyös Venäjän jääkiekkoliiton paluusta kilpailuihimme. Lisäksi toivon rauhaa kaikkialla maailmassa, Tardif lausui Sport-Ekspressille .

Tardifin ulostulo on sikäli erikoinen, että Venäjä suljettiin laajalti kansainvälisestä urheilusta juuri sen vuoksi, että se ryhtyi sotatoimiin Ukrainassa. Vaikka Venäjä sotii maassa raa'asti edelleen, venäläisiä on alettu ottaa kansainvälisessä urheilussa enenevissä määrin takaisin kisoihin.

Takinkääntö

Hän eritteli Sport-Ekspressille, mitä ehtoja Venäjän jääkiekkoliiton paluulle on. Venäjän on noudatettava IIHF:n sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset siirrot. Ehtoihin lukeutuu myös se, ettei jääkiekkoilija saa pelata pelikiellon aikana. Venäjän on niin ikään hyväksyttävä yleismaailmalliset reunaehdot.