Maikkarille Helsingin Vallilaan autolla saapuvaa odotti yllätys tänään maanantaina.
Maanantaina aamupäivällä MTV:n toimituksen edustalla Helsingissä, Aleksis Kiven kadun ja Sturenkadun kulmassa, asennettiin uusia reunakiviä.
Töiden vuoksi autoliikenne normaalia reittiä Sturenkadulta MTV:n toimitukseen, eli Konepajankujalle, oli estynyt.
Työkoneita Aleksis Kiven kadun ja Sturenkadun kulmassa.
Risteyksessä ei kuitenkaan ollut selkeää tiedonantoa vaihtoehtoisesta reitistä.
Reitti kuitenkin oli, mutta tällöin Konepajankujalle, esimerkiksi MTV:n parkkihalliin, mielivän oli ajettava pätkä kiellettyä ajosuuntaa Aleksis Kiven kadulla.
Liikennejärjestelyt eivät unohtuneet
Soitimme Helsingin kaupungille, ja kysyimme asiasta. Tavoitimme kaupunkiympäristön toimialan projektinjohtajan Heikki Kososen.
Sähköpostitse vastanneen Kososen mukaan liikennejärjestelyt alueella eivät tyystin unohtuneet, mutta olisivat voineet olla paremmat, sillä kulkureitti jäi epäselväksi.
Kosonen liitti sähköpostiin vastaavan työnjohtajan selvityksen asiasta.
– Aleksis Kiven kadun ja Sturenkadun kulmassa on tänään aamupäivällä asennettu reunakivet, minkä aikana autot ohjattiin Sturenkadun pysäkin kautta, selvityksessä sanotaan.
Selvityksen mukaan Sturenkadun pysäkki jatkuu vähän ohi Konepajankujan, joten sinne ajavan olisi pitänyt kääntyä pysäkin jälkeen takaisin Aleksis Kiven kadulle.
– Liikennejärjestelyt eivät ole unohtuneet, mutta pysäkin lopussa olisi voinut olla vielä liikenteenohjaaja varmistamassa, että autoilijan kääntyvät oikeaan suuntaan.
Työt jatkuvat vielä alueella.