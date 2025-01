Jalankulkijat ry:n varapuheenjohtaja pöyristyi autoilijoiden käytöksestä – näin kommentoi poliisi

Reitti liikenneympyrään tukkeutui ilmeisesti peräänajon vuoksi.

Helsingin jalankulkijat ry:n varapuheenjohtaja Sami Määttä todisti tällä viikolla poikkeavaa liikennekäyttäytymistä Itä-Helsingissä. Määttä myös videoi tapahtumat.

Liikenneympyrän kohdalla oli ilmeisesti tapahtunut peräänajo, ja siinä osallisina olleet kahden auton kuljettajat selvittelivät tilannetta. Tästä johtuen reitti liikenneympyrään oli tukossa.

Kovin pitkään muiden autoilijoiden pinna ei jonottamista kestänyt, Määttä kertoo.

– Ilmeisesti aika nopeasti jonoon tulleet autoilijat olivat päättäneet, että parempi vaihtoehto on lähteä ohittamaan jalkakäytävän kautta.

Eniten Määttä hämmästelee sitä, että kevyen liikenteen väylälle ei lähtenyt vain yksittäinen autoilija.

– Laumakäytös otti vallan ja useampi autoilija lähti liikkeelle. Eniten ehkä yllätti bussikuskin käytös, kun hänkin päätti ajaa jalkakäytävän kautta.

Määttä painottaa, että lähistöllä sijaitsee näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris.

– Näkövammaisten liitto järjestää kuntoutusta vastikään sokeutuneille lapsille ja aikuisille, joten siinä olisi voinut olla pahempikin tilanne käynnissä.

– Jonottaminen olisi ollut oikea ja ainoa vaihtoehto. Tilanne ei ilmeisesti ollut kovin paha, Määttä toteaa.

Poliisi: Meni sääntöjen mukaan

Kysyimme myös Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtajan, ylikomisario Dennis Pastersteinin mietteitä videosta.

Pasterstein nostaa esille tieliikennelaissa olevan 18. pykälän.

Siinä todetaan, että ajoneuvolla saa tilapäisesti ajaa muualla kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jos erityiset olosuhteet niin vaativat eikä tästä aiheudu vaaraa tai huomattavaa haittaa.

– Lainsäätäjä on huomioinut tällaiset poikkeustilanteet, missä tie on tukossa ja siitä ei pitkään aikaa tulla pääsemään eteenpäin. Mutta ehtojen on täytyttävä, Pasterstein sanoo.

– Tässä näyttäisi siltä, että vaaraa ei aiheudu, vaikka tilanne on sekavan näköinen. Ajoneuvot ajavat kävelyvauhtia.

Pastersteinin tulkinnan mukaan tilanteesta ei myöskään aiheudu huomattavaa haittaa.

– Kyllä tämä näyttää menevän by the book [sääntöjen mukaan], vaikka tilanne on sekavan näköinen.

– Mutta jos joku siellä kaahottaa niin, että jalankulkijat joutuvat hyppäämään sivuun tai tulee vaaratilanteita, niin silloin tämän pykälän kaikki kohdat eivät täyty.

Sellaisessa tapauksessa poliisi saattaa määrätä kuskille liikennevirhemaksun.

