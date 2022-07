Real Madrid saapuu Helsinkiin, liput revittiin käsistä – Palloliitto sytytti toivonkipinän tyhjin käsin jääneille

– Vielä ei ole tarkkaa dataa, kuinka paljon näistä yleisistä lipuista on mennyt kenellekin, mutta todennäköisesti suurin osa on mennyt suomalaisille ostajille. Jonkin verran toki varmasti myös ulkomaalaisille.

Frankfurtille on myyty etukäteen noin 8000 lippua. Real Madridille noin 1700-1800 tikettiä. Nämä liput on kiintiöity seuroille, jotka ovat myyneet ne jäsenilleen itse.

Tilanne on sama Real Madridin kannattajien kohdalla. Jättiseuran kiintiö on pieni, sillä matkaaminen Suomeen on Etelä-Euroopasta kallista, ja europelien nälkä on tuoreen menestyksen jäljiltä maltillista.