Europeli lähti lapasesta – vieraat murskattiin totaalisesti

BK Häckenin ja CFR Clujn välisessä Konferenssiliigan karsintaottelussa nähtiin melkoinen maalien ilotulitus, kun joukkueet tykittivät yhdeksän osumaa.

Häcken aloitti ottelun todella vahvasti ja iski pallon verkkoon ensimmäisen kerran jo kahden minuutin kohdalla. 35 minuutin jälkeen peli oli ruotsalaisjoukkueelle jo 4–0. Cluj sai sen jälkeen pari maalia, mutta lopulta Häcken voitti ottelun murskaluvuin 7–2.

– Peli olisi voinut päättyä 10–4, Häckenin valmentaja Jens Gustafsson kommentoi Aftonbladetille.

Häckenin varsinainen tehomies oli viisi maalia syöttänyt Amor Layouni. Simon Gustafson ja John Dembe iskivät kaksi maalia mieheen.

BK Häckenin keskikentällä pelasi Suomen ja Ruotsin passeilla operoiva 21-vuotias Adrian Svanbäck.

Karsinnan toinen osaottelu pelataan ensi viikolla. Otteluparin voittaja etenee Konferenssiliigaan.