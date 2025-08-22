226-senttinen ex-NBA-jätti vaihtoi lajia – teki heti historiaa

Pavel Podkolzin edusti Dallas Mavericksia vuosina 2004-2006. Kuvituskuva. Credit: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
Julkaistu 22.08.2025 16:21
Feliks Heikkinen

Entinen NBA-järkäle Pavel Podkolzin teki debyyttinsä ammattilaisjalkapalloilijana Amkal Moskovan riveissä Venäjän cupin ottelussa. 226-senttisestä Podkolzinista tuli samalla kautta aikojen pisin jalkapalloilija.

Utah Jazz varasi Podkolzinin vuonna 2004 ensimmäisellä kierroksella NBA:han, mutta hänet kaupattiin piakkoin Dallas Mavericksiin. Siellä hän oli vuodet 2004-2006, kunnes siirtyi alempiin sarjoihin pelaamaan. Ura sai myöhemmin uutta nousua Venäjällä, jossa hän voitti maansa mestaruuden.

Podkolzin teki tällä viikolla historiaa, kun hänestä tuli kautta aikojen pisin jalkapalloilija. 40-vuotias venäläinen kohtasi seuransa Amkal Moskovan kanssa Kalugan Venäjän cupin toisella kierroksella. Ottelu päättyi Amkalin 1-0-voittoon. Podkolzin pelasi keskushyökkääjän paikalla.

– Mahtava mahdollisuus päästä olemaan mukana tässä lajissa. Samassa joukkueessa koripalloa pelannut puheenjohtajamme soitti minulle ja nyt näette minut jalkapallojoukkueessa. En tiedä, mitä muuta sanoa, Podkolzin kertoi ottelun jälkeen ja antoi kiitosta joukkuetovereilleen.

Videon Podkolzinin kohokohdista voit katsoa tästä linkistä.

