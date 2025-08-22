Donald Trumpilta jalkapalloilmoitus – kärkäs viesti lippalakissa

Jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen alkulohkot arvotaan Washingtonissa 5. joulukuuta. Asiasta kertoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump perjantaina.
Pohjois-Amerikan maat Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko järjestävät 48 maan MM-lopputurnauksen kesä-heinäkuussa 2026.
Yhdysvaltain edellisen miesten MM-turnauksen eli vuoden 1994 kisojen lohkoarvonta järjestettiin Las Vegasissa, ja samaa odotettiin BBC:n mukaan nytkin. Arvonta pidetään kuitenkin maineikkaassa Kennedy Center -kulttuurilaitoksessa, jonka puheenjohtaja Trump on.
– Kyseessä on suurin, luultavasti suurin tapahtuma urheilussa, Trump tiivisti päässään lippalakki, jossa luki "Trump Was Right About Everything" ("Trump oli kaikessa oikeassa").
Trumpin kanssa arvonnan paikkaa oli julistamassa Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino. ESPN:n mukaan Infantino ilmoitti, että arvonta alkaa paikallista aikaa puoliltapäivin eli kello 19 Suomen aikaa.
– Mukana on 48 joukkuetta. Otteluita on 104 – 104 Super Bowlia! Infantino hehkutteli.
Hän viittasi yhdysvaltalaisen urheiluvuoden kohokohtaan, amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuotteluun.
Infantino antoi Trumpin käsiin ikonisen maailmanmestaruuspokaalin. BBC raportoi Trumpin kysyneen: "Saanko pitää sen?"