Sata ihmistä pidätettiin jalkapallorähinöissä – "Lynkkaus"

Kymmenen ihmistä loukkaantui ja yli sata ihmistä pidätettiin kaoottisessa cup-kohtaamisessa Universidad de Chilen ja Independienten välillä Argentiinan Buenos Airesissa. Nyt asiasta raivostunut Chilen presidentti Gabriel Boric on antanut oman lausuntonsa.

Kaaos käynnistyi puoliajan jälkeen. Vieraskannattajien katsomonosasta lensi kotifanien joukkoon kiviä, tuoleja, pulloja sekä yksi tainnutuskranaatti. Kotijoukkue Independienten kannattajat murtautuivat fanien välisten esteiden läpi ja hyökkäsivät vierasfanien kimppuun.

Ottelu keskeytettiin rähinöiden takia 48. minuutilla. Argentiinan viranomaiset pidättivät yli sata henkilöä tappeluiden yhteydessä. Chilen presidentti Gabriel Boric kutsui tapahtunutta "hyväksymättömäksi lynkkaukseksi". Hän lähetti maansa sisäministerin Argentiinaan seuraamaan tilannetta.

– Se, mitä kannattajien välillä tapahtui on väärin niin monella tapaa. Fanien väkivaltaisesta toiminnasta vastuuttomaan käytökseen. Vastuussa olevat pitää saada oikeuden eteen, Boric kirjoitti X:ssä.

Myös kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on kommentoinut asiaa ja kuvaillut väkivaltaa barbaariseksi. Seuroja uhkaa lähteiden mukaan vähintään sakot, mutta myös sulkeminen Sudamericana-cupista on mahdollista.