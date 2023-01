Ravitsemusterapeutti kertoo vinkit onnistuneeseen elämätaparemonttiin – "Iso asia"

Omiin tapoihin voi joskus olla vaikeaa tehdä muutoksia. Asiaa on ruokatottumusten osalta tutkinut ravitsemusterapeutti Sirpa Soini Terveystalosta. Hän kertoi Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa vinkkejä onnistuneeseen elämäntaparemonttiin.

Soinin mukaan periaatteessa ja pääntöisesti painonpudotuksessa kyse on siitä, että pitää liikkua enemmän ja syödä vähemmän.

Jos ateriakertoja on hyvin vähän, on toimiva keino lisätä ja säännöllistää ateriakertoja. Soini kertoo, että päivän aikana kannattaa syödä viisi kertaa ja pitää annokset kohtuukokoisina. Se on parempi kuin että söisi harvoin ja isoja annoksia.