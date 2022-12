Ravintolasta asunsa vuoksi poistettu Erika Helin nousi otsikoihin maailmalla – ex-missi saanut kohun myötä jopa tappouhkauksia: "Mieluummin olen etukäteen varovainen"

Pasi Murto/All Over Press

Helinin kohu sai huomiota paitsi suomalaismediassa niin myös maailmalla. Tapauksesta uutisoivat muun muassa brittilehdet The Sun ja DailyMail , australialainen news.com.au -verkkolehti sekä yhdysvaltalainen New York Post -lehti.

– Misogyniasta puheen ollen, minua on uhkailtu väkivallalla ja jopa kuolemalla useammin kuin normaalisti (se on oikeasti yleistä). Miksi? Koska ihmiset ajattelevat minun näyttävän huoralta, Helin kirjoittaa englanniksi postauksessaan.

Helin vahvistaa MTV Uutisille saaneensa kohun jälkimainingeissa ikäviä kommentteja muun muassa sosiaalisen median kanavissa sekä sähköpostitse. Osa kommenteista on lähetetty Helinille yksityisviestinä, osa taas kirjoitettu julkisesti hänen somepostaustensa kommenttikenttiin.

– Esimerkkinä, joka minulla jäi vahvasti mieleen oli kommentti, jossa oletettavasti mieshenkilö kirjoitti, että jos hän olisi nähnyt minut sellaisessa asussa, joka minulla oli Teatterissa, niin hän olisi tullut itse repimään minut hiuksista ulos sieltä ravintolasta. Hän päätti viestinsä niin, että "jos et häiritse muita, niin kukaan ei satuta sinua", hän kertoo MTV Uutisille.

Helinille on sadellut kohun myötä kommentteja myös Suomen rajojen ulkopuolelta, jonka hän toteaa olleen odotettavissa tapauksen saamat mittasuhteet huomioiden.

Tappouhkauksia

– Mieluummin olen etukäteen varovainen kuin sitten myöhemmin mietin, että olisi pitänyt olla. Kai se vähän niin kuin kuuluu tähän pelin henkeen, että on esillä ja on julkisuudenhenkilö. Siinä tulee ne miinuspuolet. Toisaalta se elämäntyyli, jonka olen valinnut on tarjonnut minulle niin paljon hyvääkin, etten vaihtaisi päivääkään, hän sanoo.