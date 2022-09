Puoli vuotta kultamekko-kohusta – Iida Vainio, 18, kertoo, miten Leijonia lentokentälle vastaan meneminen vaikutti hänen elämäänsä

Com.Pic.- Kuvatoimisto / Mauri Ratilainen/All Over Press

Sen sijaan Vainio kokee, että tapaus on vaikuttanut siihen, miten hänen tuntemansa ihmiset vanhempiaan lukuun ottamatta suhtautuvat häneen. Naisen mukaan monet läheiset ja tutut ovat alkaneet hieman vältellä tapaamisia hänen kanssaan.

– Enemmänkin he ovat lähteneet sille linjalle, ettei mieluummin sanota mitään, ettei tule konflikteja, hän sanoo.

– Se on vain, koska lehtijutut ja niin pois päin, hän sanoo.

Hän kuitenkin painottaa, että on saanut aina tukea vanhemmiltaan.

Työmahdollisuudet

Vainion haaveena on, että hän voisi vielä jonain päivänä tehdä vakituisesti töitä urheilutoimittajana.

– Se on ollut minulla nyt jonkun aikaa jo isoin haave ja sitä kohti mennään isosti. Toivottavasti tulee olemaan niin, että pääsisin tekemään sitä ulkomailla ja Suomessa.

Kohun mukanaan tuomat varjopuolet

Vainio kertoo, että kerran turkulaisessa yökerhossa eräs kanssajuhlija tuli hänen luokseen ja alkoi tivata, miksi Vainio tekee niin kuin tekee ja miksi hän on sellainen kuin on.

Vainio on saanut kohun myötä myös paljon erilaisia someviestejä ja -kommentteja. Osa viestittelijöistä on kannustanut ja kehunut häntä, mutta joukkoon on mahtunut myös soraääniä. Vainion kokemuksen mukaan monet hänen ikäisensä pitävät kultamekko-kohua hauskana, mutta etenkin tietty ryhmä suhtautuu siihen negatiivisesti.