Ravintola-ala näyttää jakaantuvan pahasti: "Nyt todella hyviäkin ravintoloita on mennyt konkurssiin"

Suomalaiset eivät ole suinkaan lopettaneet ravintoloissa käymistä, vaikka kuluttajien taloustilanne on kiristynyt. Tänään tuloksensa julkaissut ravintolayhtiö Noho Partners teki tulosta etenkin ruokaravintoloilla, joiden liikevaihto kasvoi lähes 20 prosenttia.

– Se perustuu meillä ja koko markkinassa siihen, että suomalainen kuluttaja eurooppalaistuu ja tästä on tullut iso ajanviete. Meidän olohuoneet ovat siirtyneet ruokaravintoloihin, ja varsinkin viikonloppuisin isommissa kaupungeissa parhaat ruokaravintolat ovat täynnä. Tietysti peli on kovaa ja asiakkaat valitsevat laadukkaimmat paikat, eli siellä pärjää vain tekemällä hyvää asiakaskokemusta, sanoo toimitusjohtaja Aku Vikström Noho Partnersista.

Koko yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna 19 prosenttia ja oli reilut 372 miljoonaa euroa. Noho Partners on takonut viimeisen kahden vuoden aikana tasaista kymmenen prosentin liiketulosta, joka kertoo muihin alan yhtiöihin nähden poikkeuksellisen hyvästä kannattavuudesta.

– Kyllä tämä poikkeuksellinen tilanne on, alalla on normaalistikin suuri vaihtuvuus, yrityksiä tulee ja menee, mutta nyt todella hyviäkin ravintoloita on mennyt konkurssiin, ja se johtaa siihen, että työttömyys meidän alalla lisääntyy, sanoo Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.