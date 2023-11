Suomalaisten ravintolasuhteessa on tapahtunut mullistus, jota edes inflaatio ei ole tappanut

– Ravintolat on otettu osaksi kulutuskäyttäytymistä. Sosiaalinen olohuone on siirtynyt ravintoloihin. Uusia kuluttajia tulee koko ajan lisää ja markkina eurooppalaistuu. Rahan käytössä ravintoloissa ollaan tosin nyt harkitsevaisia. Kysyntä on kuitenkin vakaata, kertoi Noho Partners -yhtiön toimitusjohtaja Aku Vikström tulosjulkistuksessa.