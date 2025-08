Kännykkäkielto alkaa – näin kouluarki muuttuu

Suomen peruskoulujen oppilaat joutuvat uuden eteen syyslukukaudella, kun opinahjoissa tulee voimaan lailla säädetty mobiililaitteiden käyttökielto.

Ukaasin mukaan oppilaat eivät saa käyttää omia kännyköitään tai läppäreitään oppitunneilla. Laki antaa koulujen päättää kännyköiden käytöstä välitunneilla.

Aivan tarkkaan ottaen muutos ei ole kaikille kovinkaan suuri. Monissa peruskouluissa on jo tätä ennen rajoitettu oppilaiden matkapuhelinten käyttöä.

Silti myös protestointia saattaa olla tulossa.

– Oppilaat ovat keskenään erilaisia, tällainen muutos aiheuttaa aina jollekin mielipahaa, Mutta kun meillä on jo kokeiltu näitä sääntöjä, voi sanoa, että se on mennyt ihan kiitettävästi. Oppilaat ovat itsekin ymmärtäneet, että tämä muutos vähentää keskittymisvaikeuksia ja edistää oppimista, sanoo Rovaniemen Ounasjoen peruskoulun rehtori Harri Törmänen.

Onko odotettavissa, että oppilas voi onnistua kiertämään mobiililaitteiden käytön kieltoa?

– Eihän sellaista sääntöä ole keksittykään, etteikö joku sieltä jonkun porsaanreiän halutessaan löydä. Mutta tuskinpa monella on mitään tarvetta lähteä hakemaan niitä porsaanreikiä, Törmänen tuumii.

Ei heikennä digiosaamista

STT haastatteli mobiilikiellon alkamisesta kolmea opetustoimen edustajaa eri kaupungeista. Heistä kukin painotti, että kielto ei estä tai jarruta digitaitojen kehittymistä. Oppilaitoksissa ymmärretään, miten tärkeitä nämä taidot ovat jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa.

– Kullakin oppilaalla on meillä koulun antama tietokone. Sitä lapset ja nuoret käyttävät aina tarvittaessa opetuksen yhteydessä, korostaa Imatran kaupungin opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio.

Helsingin kaupungin perusopetuksen aluepäällikkö Kimmo Mustonen täydentää, että koululaisten digitaitoja pyritään kannustamaan ja järkevöittämään.

– Lähitulevaisuudessa odotetaan kouluista tulevilta työelämässä perin erilaista osaamista kuin se, mille oli tarvetta kymmenen tai parikymmentä vuotta sitten, Mustonen alleviivaa.

Hän toteaa, että digiosaamiseen kuuluu myös taito suhtautua kriittisesti tietoverkon ja somen tarjontaan.

"Jotain tuotava tilalle"

Imatran kaupungin Rovion mukaan käyttökiellon pohjana ovat mitä ilmeisimmin olleet myös Aivoliiton kautta saadut tutkimustulokset digilaitteiden vaikutuksista aivotoimintaan.

Pois oppilaiden käsistä siirtyvät oppituntien ajaksi omien kännyköiden ja läppäreiden ohella myös tablettitietokoneet, samoin kellopuhelimet, jotka ovat yleistyneet nuorimmilla koululaisilla.

Lue myös: Opettajat iloitsevat kännykkäkiellosta

Rovio myöntää, että muutos on kouluille haaste.

– On syytä pohtia kouluissa sitä, että kun jotain otetaan koululaisilta pois, on hyvä tuoda sen tilalle jotain muuta. Pitää esimerkiksi aktivoitua tarjoamaan oppilaille toimintaa välitunneille. Eräs vaihtoehto on liikkumisen lisääminen. Samoin tukioppilastoiminnalle näyttää syntyvän tässä ihan uusi tilaus.

Rovion mukaan Imatralla annetaan myös joustoa uusiin rajoituksiin: ainakin aluksi 7.–9.-luokkien oppilaat saavat käyttää mobiililaitteitaan kunakin päivänä yhdellä välitunnilla.

– Me ajattelimme, että oppilaalla on kuitenkin oikeus saada tarvittaessa se puhelin käyttöön, ja sen takia sitä voidaan säilyttää koulupäivän ajan omassa repussa tai laukussa. Lisäksi huoltaja voi pyytää rehtorilta vapautuksen käyttökiellosta, jos lapsella on esimerkiksi terveydellinen syy olla mobiililaitteella tavoitettavissa.

Myös Helsingissä saa joissakin kouluissa käyttää mobiililaitteita tietyillä välitunneilla, kertoo Kimmo Mustonen. Pääkaupungissa kukin koulu saa itse valita tavan, jolla kännyköitä säilytetään koulupäivän aikana.

17:11 Mitä kännykkäkielto tekee kouluille?