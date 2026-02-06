Kotoa voi löytyä monenlaisia tuholaishyönteisiä, vaikka kodista pitäisikin hyvää huolta ja siivoaisi säännöllisesti. Häpeä ja stigma on kuitenkin edelleen korkea.
Reikiä villapaidoissa, vipeltävä häntäheikki livahtamassa lattialistan rakoon, kutsumattomia vieraita kylpyhuoneen lattialla ja mustia länttejä patjassa… Harva kehtaa aiheesta puhua, vaikka ötökkäongelmien kanssa painii moni suomalaiskoti.
Vuokralaisen ja osakkaan täytyy ilmoittaa asunnossa havaitsemistaan tuholaisista vuokranantajalle tai taloyhtiölle. Tiedätkö kuitenkaan, mitä muuta pitäisi tehdä, jos löydät esimerkiksi luteita makuuhuoneestasi?
Katso ohjeet luteiden, turkiskuoriaisten sekä sokeri- ja paperitoukkien kohtaamisiin yllä olevalta videolta.