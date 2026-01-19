Liiketoiminta ja kehitys

Kokolihaleikkeleiden valmistamista ilman lisättyä nitriittiä on tavoiteltu Snellmannilla jo pitkään. Nyt nitriitti on onnistuttu korvaamaan luontaisella sitrusuutteella.

Lihatalo Snellman lanseeraa uudenlaiset leikkeleet, joissa ei ole käytetty lainkaan lisättyä nitriittiä. Yrityksen mukaan kuluttajat ovat toivoneet nitriitittömiä tuotteita, koska monet haluavat vähentää erilaisia lisäaineita arjen ruokavalinnoissaan.

– Sitrusuutteen polyfenolit ja antioksidantit ehkäisevät lihan hapettumista ja säilyttävät sen alkuperäisen kauniin punertavan värin sekä herkullisen maun. Sitrusuute myös parantaa säilyvyyttä, sanoo ravitsemusasiantuntija Suvi Myllymäki Snellmanilta tiedotteessa .

Myös muun muassa toisen lihatalon, Wurstin, Rosvopaisti-leikkele on valmistettu ilman nitriittiä.

Nitriitin vähentämisen tai poistamisen lisäksi eri lihatalot ovat kehittäneet myös muita ratkaisuja, joilla on on pyritty tekemään tuotteista astetta terveellisempiä. Esimerkiksi HK lanseerasi vuonna 2025 uuteen aromiyhdistelmään perustuvan makusuolan. Sitä käyttämällä tuotteessa on jopa neljänneksen vähemmän natriumia.

Miksi nitriittiä käytetään, ja mitä se on?

Ruokaviraston mukaan nitraatti on luonnossa esiintyvä yhdiste, joka liittyy typen kiertokulkuun. Sitä esiintyy kasveissa luontaisesti. Nitraattia muodostuu myös ihmisen elimistössä ravinnon typpiyhdisteistä, ja se muuttuu aineenvaihdunnassa osittain nitriitiksi

Nitraattia ja nitriittiä käytetään myös elintarvikkeiden lisäaineina parantamaan säilyvyyttä ja estämään ruokamyrkytystä aiheuttavien bakteerien kasvua. Nitriitti auttaa myös säilyttämään leikkeleissä ja muissa lihatuotteissa punaisen värin.