Sébastien Ogierilta suorat sanat Kalle Rovanperän päätöksestä: "Jos rehellisiä ollaan…"

Päätös näkyy jo Monte Carlossa: lajin hallitseva mestari on sivussa.

– Jos rehellisiä ollaan, niin talli heikkeni tuon päätöksen myötä. Kalle on kaksinkertainen maailmanmestari ja hän on näyttänyt sen, että mitä hän pystyy tuomaan tallille. On selvää, että olisi parempi, jos hän olisi kaikissa ralleissa mukana. Mutta hän teki päätöksensä ja meidän pitää yrittää ottaa siitä paras irti, Toyotan Sébastien Ogier sanoo suomalaisen ratkaisusta.