Kommentti: Tällaista ei ole koettu vuosikymmeniin – Kalle Rovanperän ratkaisu avasi MM-rallikauteen hekumallisen näkymän

Suomalaisnäkökulmasta Rovanperän päätös on tietysti valitettava, mutta lajia ajatellen se tuo alkavaan kauteen täysin uutta puhtia. Vaikka paras on poissa, vaatimustaso on silti korkealla. Kilpailu kärkisijoista on nykyaikana kovempaa kuin koskaan.