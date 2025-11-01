Rallilegenda Marcus Grönholm esitteli hiljattain yksityistä ralliautokokoelmaansa MTV3:n Huomenta Suomessa.
Moottoriurheiluhistoriaan nousseiden autojen lisäksi Grönholmin kokoelmasta löytyy yksittäisiä tavaroita. Yksi niistä liittyy kaksi MM-titteliäkin voittaneen Grönholmin uran kuuluisimpaan hetkeen – siihen, kun "kivi tai jokin tuli Timon istuimen läpi Timon takapuoleen".
Kartturi Timo Rautiainen siis satutti takapuolensa kesken Turkin MM-rallin vuonna 2004. Todellisuudessa auton lattiasta puski läpi harjateräs, joka aiheutti tilanteessa tuskissaan huutaneelle Rautiaiselle luunmurtuman.