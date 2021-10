Jari-Matti Latvala on jo pitkään puhunut siitä, että ensi kaudella autoja aletaan viedä taas nykyistä enemmän sivuluisussa. Koska ajaminen on tulee olemaan huomattavasti lähempänä nykyisiä R5-autoja kuin WRC-autoja, esimerkiksi Kalle Rovanperä on iloinnut siitä, että toisin kuin monilla muilla MM-sarjan kärkimiehillä, hänellä on kokemusta R5-autoista vain parin vuoden takaa.