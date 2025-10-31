Ralliautoilija Esapekka Lappi veti Vantaalla järjestettyyn tiedotustilaisuuteen perjantaina salin täydeltä ralli- ja mediaväkeä, mutta Kalle Rovanperän tasoista syksyn uutispommia tapahtuma ei tarjonnut.

Lappi kertoi hänen ja Skodan tilaisuudessa jatkavansa SM-rallin parissa myös ensi kaudella kartanlukija Enni Mälkösen kanssa. Tammikuussa 35 vuotta täyttävä Lappi ei enää haikaile rallin MM-sarjan pariin, sillä prioriteetit ovat muualla.

– Aika aikaansa kutakin. Perhe on tärkeämpi kuin mikään muu. MM-sarjassa ajaminen vaatii niin paljon poissaoloa perheen luota, että en koe sitä mukavaksi. Nautin tästä vuodesta älyttömästi, Lappi totesi.

Urallaan kaksi MM-rallia voittanut Lappi on ajanut MM-sarjassa kaikkiaan 13 kaudella, viimeksi 2024. Tällä kaudella pieksämäkeläinen kaasutteli Mälkösen kanssa suvereeniin Suomen mestaruuteen.

Kolmen lapsen isän Lapin ei ole tarvinnut omaksua ainakaan vielä ralli-isän roolia.

– Tytöillä on puraissut vain hevoskärpänen ja pojalla kalastuskärpänen. Hän on kysellyt, milloin seinällä oleva karting-auto otetaan alas, mutta ei hän yllä vielä polkimille, Lappi hymähti.

Ensi kauden osalta Lapin ja Mälkösen kuviot SM-rallissa ovat selvät.

– Jyväskylä (Suomen MM-ralli) on jätetty vapaaksi, jos Skoda haluaa tai sponsorit haluavat, että ajaisimme siellä. Se minua ihan kiinnostaa, Lappi ilmoitti.

"Älyttömän makea tarina"

Rallin MM-sarjan suomalaisvärit uhkaavat jäädä Toyotan Sami Pajarin harteille, kun kaksinkertainen maailmanmestari Rovanperä ilmoitti lopettavansa MM-sarjassa tämän kauden jälkeen ja Lapin keskittyminen on Suomen kisoissa.