Sami Pajarin jatko Toyotan WRC-rallitiimissä on vielä auki.
Tällä hetkellä ainoa satavarma asia on se, että Kalle Rovanperä jättää Toyotan kuluvan MM-rallikauden jälkeen. Rovanperä loikkaa formuloiden pariin ja kilpailee ensi vuonna Japanin Super Formula -sarjassa.
Pajari ajaa ensimmäistä täyttä kauttaan Toyotan kuljettajan rallin MM-sarjan pääluokassa. Suomalaisen toiveissa on, että jatkoa on luvassa.
– Luulen että minulla ei ole ihan ensimmäisenä tarkoitus mennä formula ykkösiin. Tässä kohtaa itsellä on erilaisia tavoitteita, Pajari murjaisi, kun MTV Urheilu kysyi hänen tulevaisuuden näkymistään.