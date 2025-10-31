– Luulen että minulla ei ole ihan ensimmäisenä tarkoitus mennä formula ykkösiin. Tässä kohtaa itsellä on erilaisia tavoitteita, Pajari murjaisi, kun MTV Urheilu kysyi hänen tulevaisuuden näkymistään.

Tällä hetkellä ainoa satavarma asia on se, että Kalle Rovanperä jättää Toyotan kuluvan MM-rallikauden jälkeen. Rovanperä loikkaa formuloiden pariin ja kilpailee ensi vuonna Japanin Super Formula -sarjassa.

Pajari todennäköisesti tietää jo ensi vuoden kuvionsa, mutta virallisesti hän ei voi liikaa paljastaa tulevaisuudestaan.

– Näkisin, että kommentit ovat olleet sen suuntaisia, ettei meidän vuosi ole ollut yhtään hassumpi. Kyllä me varmaan jotain ajetaan ensi vuonna, Pajari vihjaili.

– Kyllä se tavallaan hassulta tuntuisi, jos he heivaisivat minut. Mutta ei näistä ikinä tiedä. Tämä on kuitenkin haluttu paikka, joten tulijoita olisi varmasti.