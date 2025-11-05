Juuri nyt Avaa

– Se on aina iso haaste, eikä mikään mieluinen kisa minulle. Tiet ovat niin ahtaita ja hitaita, että ei oikein saa kunnon flow-tilaa päälle missään vaiheessa, Rovanperä sanoo.

Tulevana viikonloppuna ajettava Japanin MM-ralli ei ole koskaan ollut Rovanperälle mieluinen kilpailu, vaikka se Rovanperän tallin Toyotan kotikisa onkin. Syksyinen sää tuo oman lisämausteensa kisaan, mutta suomalaistähden mukaan kyse on enemminkin erikoiskokeiden luonteesta.

Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Japanin MM-ralli 6.–9.11. To: Testi-ek ja EK1 klo 2.01 alkaen Pe: EK:t 2–7 klo 00.06 alkaen La: EK:t 8–14 klo 00.23 alkaen Su: EK:t 15–20 klo 1.39 alkaen

Kalle Rovanperällä päänvaiva Japanissa – "Vähän tarjolla"

Kalle Rovanperällä päänvaiva Japanissa – "Vähän tarjolla"

– Muutamissa paikoissa on isoa tietä, missä pääsee ajamaan kunnon asvalttiajoa. Se on tuntunut tänä vuonna toimivan. Harmi vaan, että sellaista tietä on aika vähän tarjolla, sekä Kanariansaarten että Keski-Euroopan asvalttiralleissa voittoa juhlinut Toyota-kuski jatkaa.

Tulos tai ulos

Selvää kuitenkin on, että Japanissa Rovanperän on lyötävä MM-sarjaa johtava tallikaveri Elfyn Evans. Ennen kauden kahta viimeistä osakilpailua Evansin etumatka on 13 pistettä ennen Rovanperää ja kolmatta Toyota-kuski Sebastien Ogieria.