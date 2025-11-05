Kalle Rovanperältä vaaditaan jälleen isoa onnistumista, mikäli tämä mielii taistella uransa kolmannesta rallin maailmanmestaruudesta.
Tulevana viikonloppuna ajettava Japanin MM-ralli ei ole koskaan ollut Rovanperälle mieluinen kilpailu, vaikka se Rovanperän tallin Toyotan kotikisa onkin. Syksyinen sää tuo oman lisämausteensa kisaan, mutta suomalaistähden mukaan kyse on enemminkin erikoiskokeiden luonteesta.
– Se on aina iso haaste, eikä mikään mieluinen kisa minulle. Tiet ovat niin ahtaita ja hitaita, että ei oikein saa kunnon flow-tilaa päälle missään vaiheessa, Rovanperä sanoo.