Kalle Rovanperä nousi lokakuisella Keski-Euroopan MM-rallin voitollaan mukaan mestaruustaistoon. Mutta riittääkö se, kun kauden toiseksi viimeinen kisa, haastava Japanin osakilpailu starttaa?

MM-rallin mestaruustaistosta, Rovanperän asemasta siinä ja viikonloppuna ajettavasta Japanin osakilpailusta keskusteltiin kattavasti Huomenta Suomessa torstaina. Vaikka myös Hyundain Ott Tänakilla on vielä matemaattinen mahdollisuus mestariksi, MM-pokaalista kisaavat käytännössä Toyotan Elfyn Evans (247 pistettä), Sebastien Ogier (234) ja Rovanperä (234).

MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko hehkutti Rovanperän voittosuoritusta Keski-Euroopassa. Evansin etu on kuitenkin edelleen merkittävä.

– Pakko olisi päästä nyt pistetilanteessa ihan siihen Evansin kantaan, Tahko toteaa Japanista.

Rovanperällä on kuitenkin Toyotan kotikisassa sama Hyundai-talliin liittyvä ongelma kuin Keski-Euroopassa. Evans on Japanissa pieni ennakkosuosikki, mutta otatuksesta kolmen kärkimiehen kesken odotetaan todella tasaista.

– Hyundait eivät tunnu pysyvän vauhdissa. Ne eivät pysty sekoittamaan kärkipakkaa ollenkaan. Ne ovat nuo kolme Toyotaa, jotka ajavat kilpaa. (Toyotan) Takamoto Katsuta ja Sami Pajari eivät edes saa ajaa sitä vauhtia, vaikka haluaisivat. Kun se mestaruus ratkotaan noiden kolmen kesken, niin sitä piste-eroa ei saa oikein millään revittyä puoleen eikä toiseen, Tahko summaa.

Japanin MM-ralli starttasi perjantaina kello 9.05.

Jutun yllä olevassa keskustelussa asiantuntijoiden kattava ennakkoanalyysi Japanin MM-rallista ja loppukaudella huipentuvasta mestaruustaistosta. Tahko ja Teemu Suninen veikkaavat myös Japanin kisan voittajaa ja lopullista mestaria.