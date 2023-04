Janni Hussi ottanut valtavia harppauksia rallikartturina – Heikki Kovalainen vakuuttunut: "Nyt jo SM-sarjan tasolla"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Vuotta myöhemmin Hussilla on jo takanaan SM-sarjan osakilpailuita entisen F1-kuljettajan Heikki Kovalaisen kakkoskuljettajana. Tulokset eivät vielä kaksikkoa tyydytä, mutta Kovalainen on ollut vakuuttunut Hussin perehtyneisyyteen täysin uusissa kuvioissa.

– Olen ollut sitä mieltä jo ihan alusta asti, että Jannissa on valtava potentiaali. Hänellä on kova into tehdä tätä touhua, ja tietysti paljon on opittavaa vielä, mutta hän on aika nopeasti päässyt jyvälle asiasta. Uskon, että nuotin lukeminen ja tekeminen ovat jo nyt ihan riittävällä tasolla ajaa SM-sarjaa, Kovalainen kertoi C Morelle.