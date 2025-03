Rallikartturi Janni Hussi toivoo uravalintansa välittävän tärkeän viestin nuorille tytöille

Janni Hussi toivoo uransa rallikartturina resonoivan nuorille tytöille, jotka miettivät, mitä tekisivät isona.

Musiikkialan vuotuista palkintotapahtumaa Emma-gaalaa vietettiin Espoo Metro Areenalla lauantaina 8. maaliskuuta.

Mediapersoona ja rallin kartanlukija Janni Hussi saapui juhlistamaan suomalaista musiikkia näyttävässä valkoisessa asussa. Hussi kertoi, että asu on suomalaissuunnittelija Ringa Määtän käsialaa.

– Bongasin Ringan sosiaalisen median kanavista ja laitoin hänelle viestiä, että saisiko häneltä vuokrata asuja. Sain vuokrata, ja ihastuin heti tähän asuun. Tässä on jotenkin sellainen kreikkalainen jumalatar -viba, Hussi kertoi.

– Mutta voin sen verran paljastaa, että tämä on hyvin monella teipinpalasella, hakaneulalla ja neulalla päälläni. Minua jännittää tämä enemmän kuin mennä kahtasataa puiden välissä, hän nauroi.

Hussi kertoi, ettei aikonut jatkaa gaalailtaa pitkälle, sillä hän otti seuraavana päivänä suunnakseen Espanjan Gironan yhdessä Toyotan tallipäällikön Jari-Matti Latvalan kanssa. Hussi toimii tällä kaudella Latvalan kartturina, ja kaksikko kilpailee historic-rallin EM-sarjassa.

– Meillä on Jari-Matin kanssa EM-kauden aloitus. On ylipäätään tulossa tosi kiireinen rallikevät. Kotona aika lailla vain pestään rallihaalarit, pakataan ja lähdetään seuraavaan reissuun. On kisoja, etuautohommia ja testijuttuja Toyotalle, hän valotti.

Hussin taival rallin parissa sai alkunsa hyvin sattumanvaraisesti keväällä 2022. Tuolloin rallikuski Sami Pajari soitti Radio Suomipopin studioon kesken lähetyksen ja pyysi lähetystä juontanutta Hussia kartturikseen saman vuoden elokuussa ajettuun Lahti Historic Rallyyn. Hussi tarttui oitis tarjoukseen.

Rallikartturin mukaan kyseessä oli hänen elämänsä kenties paras päätös.

– Tämä laji on antanut minulle niin paljon. Tässä on saanut taas haastaa itseään ja viedä ihan äärirajoille sekä oppia uutta. En usko, että tässäkään lajissa tulee koskaan valmiiksi. Voit koko ajan oppia jotain uutta ja kehittää itseäsi, ja se kiehtoo minua, hän sanoi.

– Totta kai myös vauhti ja se yhteisö, mikä tässä lajissa on. Ja onhan se nyt ihan sairaan siistiä katsoa, että Sami Pajari, jonka kanssa olen ensimmäisen rallini ajanut, vetää tuola nyt täyttä kautta WRC1:ssä, hän lisäsi.

Rallikenttä on tänäkin päivänä hyvin miesvoittoinen. Tienraivaamisella miesvaltaisessa lajissa on Hussille iso merkitys.

– Olen niin kyllästynyt sellaiseen boksiajatteluun, että jos teet tätä, niin sitten et voi tehdä tuota. Toivon, että oma uravalintani resonoi jollain tavalla nuorille tytöille, jotka miettivät, mitä tekisivät isona. Ettei ainakaan tulisi sellainen olo, että minä en voi, koska tuo on miesten juttu. Tämä on nimenomaan kaikille.

– Tasa-arvon eteen on tehty paljon töitä, mutta kyllä meillä silti on tietyissä asioissa vielä aika kapea naiskuva. Minäkin kun olen aivan puskista sisulla päättänyt opetella tämän, niin pystyn tässä pärjäämään. Toivon, että se olisi muille tytöille (merkki), että vitsit, kyllä minäkin.