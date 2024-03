Janni Hussi ei olisi uskonut, mitä tapahtuisi: "Kannan takataskussa"

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Safari-ralli Keniassa 28.-31.3. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2024.

Hussi kuvaa, että ei välttämättä olisi ikinä uskonut olevansa MM-pistenainen.

– En olisi, edes kovin lyhyt aika sitten. Mutta hyvältähän se tuntuu, ja kannan sitä takataskussa muistuttamassa pahan päivän varalta, että kyllä täältä tullaan, Hussi nauraa.

– Olihan se (MM-ralli) selkeä steppi haastetasolla eteenpäin, mutta taputan itseäni olkapäälle: selvisin ja tein hommani hyvin. Olihan se huikea kokemus, ja oli siistiä päästä kokemaan se nimenomaan Laurin kanssa. Meillä on tosi kiva tiimihenki ja synkkaa tosi hyvin. Ollaan aika samalla aaltopituudella.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hussi kehuu autokunnan kuljettajaa "ehdottoman positiiviseksi" persoonaksi. Pyydettäessä irtoaa toki yksi juttu, jossa kenties olisi vielä kehittämistä.

– Uskomatonta, miten ihminen pystyy olemaan niin aurinkoinen ja säteilevä ja levittää hyvää fiilistä ympärilleen. Ja sellainen jämptiys on myös ehdottomasti mainittava Laurin hyvänä puolena. Jos nyt jokin huono puoli on pakko nimetä, niin hän on huono delegoimaan juttuja muille. Tykkää tosi paljon tehdä itse ja viimeiseen asti, ja minä olen sitten että jaa (jotain) minullekin, nyt sinä keskityt ajamiseen ja anna minä hoidan, Hussi myhäilee.

Meditaatiota

Mediapersoonana tunnettu Hussi on toiminut kartanlukijana vuodesta 2022 lähtien, ajajinaan Sami Pajari, Matias Henkola, Heikki Kovalainen ja Joona.

– Ralli on minulle jollain kierolla tavalla meditaatiota. Kun arjessa on koko ajan jotain multitaskausta, pitäisi olla koko ajan tavoitettavissa ja pitäisi juontaa joku juttu siihen päälle, niin ralli on sellainen, että siellä minua ei saa kiinni. Sama mikä on, en vastaa. Silloin minulla on se yksi asia, mihin keskityn ihan täysillä. Ei tarvitse ajatella mitään muuta, ja se on tosi ihanaa, Hussi summaa.

Joona puolestaan toteaa, että potentiaalin yhteistyössä havaitsi heti.

– Kun tähän lähdettiin, tuli heti fiilis, että tästä tulee jotain. En olisi muuten uskaltanut ottaa häntä kyytiin tässä vaiheessa uraa, opiskelemaan siihen. Ja tuo Ruotsin ralli loi uskoa, kaikki toimi hyvin ja hyvä lähteä tästä jatkamaan. Rutiinia vielä kerätään, mutta hyvällä tasolla ollaan jo nyt mielestäni, Joona sanoo.

Entäs ne Hussin hyvät ja huonot puolet?

– Järjestelmällisyys, pedanttius ja huumorintaju. Huumorintaju on tärkeää ralliautoilussa. Ne ainakin. Heikkous, no se olisi ehkä se kokemuksen puute, Joona miettii ja ilmoittaa, että kaksikon tavoite on yltää palkintosijalle WRC2-kauden mittaan.