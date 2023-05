Kalle Rovanperä kärsijänä, kun Toyota päätti toisin kuin kilpailijat – "Ei tämä helppoa ole"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Rallin MM-sarjan pistetilanteessa viisi parasta kuskia on vain 11 pisteen sisässä. Kaudesta on tulossa ennätystasainen.

– Tänä vuonna on tosi tasaista. En tiedä, onko koskaan ollut näin tiukka tilanne neljän rallin jälkeen. Kaikki varmasti myös odottivat, että tänä vuonna on tasaväkisempää. On mukavaa olla siinä taistelussa mukana, Rovanperä sanoo.

Portugalissa Rovanperä onnistui viime vuonna voittamaan, vaikka starttasi kisaan aura-autona. Tänä vuonna lähtöpaikka on toinen, mikä on aavistuksen parempi.

– Reitti on jälleen varsin mielenkiintoinen. Kilpailu on joka kerta haastava. Mukana on legendaarisia pätkiä, jotka kaikki tuntevat hyvin. On siellä silti jotain uuttakin. Luvassa on tasainen kisa, sillä Portugalissa on aika nopeaa ja kaikki tuntevat sen kisan hyvin, Rovanperä pohtii.