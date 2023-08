Ralf Schumacherilta esiinpistäviä Red Bull -kommentteja – erosta jo sovittu, ystävä Verstappenin tallikaveriksi?

Kolmatta sesonkiaan Red Bullilla ajavan Pérezin suoritukset suhteessa tallikaveri Max Verstappeniin ovat olleet pitkän aikaa heikkoja. MM-sarjaa ylivoimaisesti johtava Verstappen on voittanut viimeiset yhdeksän kilpailua peräjälkeen, kun taas Pérezillä on tuolta jaksolta ylipäätään vain neljä palkintokorokesijoitusta, vaikka alla on yleisesti sarjan parhaana pidetty auto.