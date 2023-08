Toto Wolff hämmästelee Red Bullin outoa piirrettä – jotain ihmeellistä tapahtuu Max Verstappenin ja Sergio Perezin välillä

Kun kausi on vierähtänyt pidemmälle, Perez on tippunut vain kauemmas ja kauemmas. Eikä Wolff ymmärrä tätä.

– ”Checo” ei ole mikään huono kuski. Hän on F1-kisavoittaja ja hän ajoi hyvin kiitettävällä tavalla Racing Pointilla. Tässä ei ole päätä eikä häntää, Wolff hämmästelee.

Wolff oudoksuu sitä, miten suuri ero Verstappenin ja Perezin välille on syntynyt.

– On vaikea sanoa, että istuuko auto ihan täydellisesti hänen ajotyyliinsä vaiko ei. Silti 1,3 sekunnin ero on vähintäänkin hämmentävä, se on pakko sanoa, Wolff totesi.