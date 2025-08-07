F1-testeissä raju ulosajo – yksi taho pesi nopeasti kätensä vastuusta

Alpinen Franco Colapinto ajoi keskiviikkona rajusti ulos F1-sarjan rengasvalmistajan Pirellin testeissä Unkarin Hungaroringin radalla. Pirelli pesi nopeasti kätensä tapauksen suhteen.

Ulosajo sattui radan nopeavauhtisessa mutkassa 11. Alpine kertoi, että sen argentiinalaiskuljettaja Franco Colapinto, 22, kävi tutkimuksissa, missä hänen todettiin olevan kunnossa.

Vaikka Colapinto testasi ulosajohetkellä Pirellin uusia, vuoden 2026 pyöriä, rengasyhtiö ilmoitti, ettei sillä ollut osuutta tapahtuneessa.

– Hungaroring on vaativa rata monien hitaiden mutkien ja renkaisiin kohdistuvan kovan energian myötä. Tämä tekee radasta haastavan paikan rengastestien suhteen. Pystyimme keräämään paljon dataa, vaikka oli sääli, että menetimme osan potentiaalisista ajokilometreistämme, kun Colapinto ajoi ulos radalta. Se (ulosajo) ei liittynyt kuitenkaan millään tavalla renkaisiimme, Pirelli ilmoitti kolaripäivänä julkaistussa tiedotteessaan.

Pirelli aikoo jatkaa rengastestejä myöhemmin Monzassa, Mugellossa ja Meksikossa.

F1:n renkaat menevät ensi kaudeksi uusiksi isojen sääntömuutosten yhteydessä. Renkaiden pinta-alaa kavennetaan 25 millimetrillä etu- ja 30 millimetrillä renkaiden takapäästä.

F1-kausi jatkuu elokuun lopulla Hollannissa.