Rakennusliiton puheenjohtaja huolissaan ulkomailta töihin palaavien koronatilanteesta, liitto vaatii pakollista koronatestiä – "Varsin siivottomia sosiaalitiloja löytyy vieläkin"

Harjuniemellä ei ole tarkkoja tietoja siitä, paljonko ulkomaalaisia rakennusalan työntekijöitä on ollut joulunajan lomilla ulkomailla. Hän kuitenkin arvioi MTV Uutisille, että työntekijöitä on tuhansia. Ulkomaalaisia työntekijöitä rakennusalalla lienee kaikkiaan noin 25 000.

Työntekijöitä on tulossa lähinnä Itä-Euroopan ja Baltian maista, joista monissa on koronatilanne on vaikea.